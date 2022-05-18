Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин покинул лагерь национальной команды и перебрался в молодежку в Турции.

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Национальная сборная до встречи. Желаю побед. Привет, молодежка. Работаем", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины U-21 в Стамбуле начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2023 против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении (1, 5, 9 и 12 июня соответственно). Александр Петраков по просьбе Руслана Ротаня отпустил Анатолия Трубина на помощь молодежке.

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