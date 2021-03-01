"Я не буду комментировать слова Шоу, так как это может плохо обернуться для него. Я не хочу начинать полемику, но это же неправильно, разве нет? Это все влияние извне. Разговоры о VAR и Магуайра от Челси – размещать такое на сайте нагло, это влияет на судей.

Скандально неназначенный пенальти в видеообзоре матча Челси – Манчестер Юнайтед

Можно прочитать, что они написали на сайте, оказывая давление на судей в вопросе пенальти в наши ворота. Мы слышали тренеров, вроде Лэмпард это начал? Куча разговоров о том, что мы получаем пенальти, хотя там нет никаких сомнений. А теперь сегодняшняя ситуация, когда мы должны были получить пенальти.

Наверное, судьи посчитали, что рука Хадсона-Одой находилась в естественном положении, когда он задел мяч. Я немного обеспокоен тем, что мы не получаем пенальти после того, как месяц-другой назад поднялся шум о пенальти, которые назначаются в нашу пользу. Очевидно, что тренеры влияют на судей", – приводит слова Сульшера The Guardian.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Челси расписали вторую нулевую ничью друг с другом в текущем сезоне, а скандальный эпизод случился на 14-й минуте, когда Хадсон-Одой рукой задел мяч в штрафной, однако арбитр после просмотра видеоповтора не назначил пенальти. Ранее Моуринью и Клопп намекали, что Манчестер Юнайтед очень часто пробивает пенальти в этом сезоне.

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