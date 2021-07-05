Тренеры-рекордсмены Евро: доминатор Шен, универсал Фогтс, большой и безтрофейный Лев
Вскоре мы получим 16-го тренера-победителя чемпионата Европы. А сейчас Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает наставников, которые записали свои имена в историю Евро.
Хельмут Шен (Германия)
Фото dosb.de
- тренер-победитель Евро-1972;
- первый тренер, который выиграл Евро и ЧМ;
- единственный тренер, который дважды выходил в финал Евро;
Уроженец Дрездена привел к победе на Евро сборную ФРГ в 1972-м. В финале немцы одолели СССР под руководством Александра Пономарева (воспитанника донецкого футбола) со счетом 3:0. Тот чемпионат Европы стал бенефисом Герда Мюллера (4 гола и титул лучшего бомбардира). Уже через два года команда Шена выиграла и Мундиаль. Кроме того, сборная ФРГ под руководством этого наставника пробилась в финал Евро-1976, но проиграла в финале Чехословакии в серии пенальти.
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Берти Фогтс (Германия)
Фото AP Photo/Joerg Sarbach
- единственный, кто выигрывал Евро как футболист и тренер;
Когда-то Олег Блохин назвал его самым неудобным защитником. Фогтс был в заявке великой команды Хельмута Шена на Евро-1972, однако на поле не выходил. Прошло 24 года и Берти уже в качестве наставника сборной Германии завоевал трофей благодаря победе в финале над Чехией в дополнительное время. Также Берти Фогтс входит в перечень тренеров, команды которых провели больше всего матчей на чемпионатах Европы – четвертая ступенька и 11 поединков.
Йоахим Лев (Германия)
Фото Marca
- провел больше матчей на Евро (21)
- добыл больше всего побед (13)
- один из двух тренеров, участвовавших в самом большом количестве Евро (4);
Представить сборную Германии без Йоахима Лева очень сложно, хотя уже возможно. Великий немецкий тренер возил Бундестим на четыре последние континентальные первенства, однако в июне 2021-го официально покинул свой пост. За 15 лет во главе национальной команды Лев достиг огромных успехов, однако Евро так и не выиграл.
Висенте дель Боске (Испания)
Фото Goal.com
- один из двух тренеров, выигрывавших Евро и ЧМ;
Именно ребята Висенте дель Боске торжествовали на Евро-2012 в Киеве. Если Хельмут Шен сначала одержал победу на континентальном первенстве, а тогда – на чемпионате мира, то Испания "лесника" (таким было прозвище дона Висенте) сперва стала сильнейшей в мире. Уже через два года после этого "фурия роха" уничтожила в финале сборную Италии на "Олимпийском" – 4:0.
Отто Рехагель (Германия)
Фото eurosport.com
- единственный тренер, который выигрывал Евро с командой не из своей страны;
Триумф банды Отто Рехагеля в 2004-м до сих пор остается одним из самых удивительных явлений в истории национальных команд. Сборная Греции под руководством Рехагеля сенсационно выиграла Евро-2004 в Португалии, а герр Отто закрепил за собой реноме невероятного тренера-легионера на чемпионатах Европы.