Вскоре мы получим 16-го тренера-победителя чемпионата Европы. А сейчас Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает наставников, которые записали свои имена в историю Евро.

Хельмут Шен (Германия)

Фото dosb.de

- тренер-победитель Евро-1972;

- первый тренер, который выиграл Евро и ЧМ;

- единственный тренер, который дважды выходил в финал Евро;

Уроженец Дрездена привел к победе на Евро сборную ФРГ в 1972-м. В финале немцы одолели СССР под руководством Александра Пономарева (воспитанника донецкого футбола) со счетом 3:0. Тот чемпионат Европы стал бенефисом Герда Мюллера (4 гола и титул лучшего бомбардира). Уже через два года команда Шена выиграла и Мундиаль. Кроме того, сборная ФРГ под руководством этого наставника пробилась в финал Евро-1976, но проиграла в финале Чехословакии в серии пенальти.

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Берти Фогтс (Германия)



Фото AP Photo/Joerg Sarbach

- единственный, кто выигрывал Евро как футболист и тренер;

Когда-то Олег Блохин назвал его самым неудобным защитником. Фогтс был в заявке великой команды Хельмута Шена на Евро-1972, однако на поле не выходил. Прошло 24 года и Берти уже в качестве наставника сборной Германии завоевал трофей благодаря победе в финале над Чехией в дополнительное время. Также Берти Фогтс входит в перечень тренеров, команды которых провели больше всего матчей на чемпионатах Европы – четвертая ступенька и 11 поединков.

Йоахим Лев (Германия)



Фото Marca

- провел больше матчей на Евро (21)

- добыл больше всего побед (13)

- один из двух тренеров, участвовавших в самом большом количестве Евро (4);

Представить сборную Германии без Йоахима Лева очень сложно, хотя уже возможно. Великий немецкий тренер возил Бундестим на четыре последние континентальные первенства, однако в июне 2021-го официально покинул свой пост. За 15 лет во главе национальной команды Лев достиг огромных успехов, однако Евро так и не выиграл.

Висенте дель Боске (Испания)



Фото Goal.com

- один из двух тренеров, выигрывавших Евро и ЧМ;

Именно ребята Висенте дель Боске торжествовали на Евро-2012 в Киеве. Если Хельмут Шен сначала одержал победу на континентальном первенстве, а тогда – на чемпионате мира, то Испания "лесника" (таким было прозвище дона Висенте) сперва стала сильнейшей в мире. Уже через два года после этого "фурия роха" уничтожила в финале сборную Италии на "Олимпийском" – 4:0.

Отто Рехагель (Германия)

Фото eurosport.com

- единственный тренер, который выигрывал Евро с командой не из своей страны;

Триумф банды Отто Рехагеля в 2004-м до сих пор остается одним из самых удивительных явлений в истории национальных команд. Сборная Греции под руководством Рехагеля сенсационно выиграла Евро-2004 в Португалии, а герр Отто закрепил за собой реноме невероятного тренера-легионера на чемпионатах Европы.