"Тренеру угрожали": журналист назвал истинную причину быстрого бегства Любеновича из Ворсклы
Журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему Желько Любенович решил покинуть полтавскую Ворсклу всего через 17 дней после назначения главным тренером.
"Агенты, которые презентовали Любеновича в Ворскле и должны были защищать его интересы, в какой-то момент начали навязывать главному тренеру свое видение решения кадровых вопросов. То есть рекомендовать настойчиво, где-то даже не настойчиво. По моей информации, тренеру угрожали.
Любенович покинул Ворсклу всего через 17 дней после назначения главным тренером – клуб официально объяснил причину
И я не могу понять, что должен делать человек, который работает в чужой стране и понимает, что есть какая-то внешняя угроза, а тут еще и в твоем футбольном клубе тебе угрожают, не дают работать. Действительно, я думаю, тебе и твоей семье не очень комфортно. Возможно, это Любенович и называет семейными причинами.
Любенович пригласил в команду Юрия Тлумака, но кто-то там ему из-за кулис сказал: "Нет-нет-нет, этого игрока здесь не будет". Потому что есть определенные исторические факторы, возможно, даже связанные с его отцом. И очень характерный момент – на следующий день после увольнения Любеновича из Ворсклы уехал и Тлумак", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.
Напомним, Ворскла объявила о назначении сербского специалиста 24 июня, но уже 10 июля Любенович покинул должность. Желько говорил, что руководство клуба гарантировало финансирование, однако позже появилась информация об уходе сразу 20 игроков.
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