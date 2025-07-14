"Агенты, которые презентовали Любеновича в Ворскле и должны были защищать его интересы, в какой-то момент начали навязывать главному тренеру свое видение решения кадровых вопросов. То есть рекомендовать настойчиво, где-то даже не настойчиво. По моей информации, тренеру угрожали.

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И я не могу понять, что должен делать человек, который работает в чужой стране и понимает, что есть какая-то внешняя угроза, а тут еще и в твоем футбольном клубе тебе угрожают, не дают работать. Действительно, я думаю, тебе и твоей семье не очень комфортно. Возможно, это Любенович и называет семейными причинами.

Любенович пригласил в команду Юрия Тлумака, но кто-то там ему из-за кулис сказал: "Нет-нет-нет, этого игрока здесь не будет". Потому что есть определенные исторические факторы, возможно, даже связанные с его отцом. И очень характерный момент – на следующий день после увольнения Любеновича из Ворсклы уехал и Тлумак", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Ворскла объявила о назначении сербского специалиста 24 июня, но уже 10 июля Любенович покинул должность. Желько говорил, что руководство клуба гарантировало финансирование, однако позже появилась информация об уходе сразу 20 игроков.

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