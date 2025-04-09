"Красно-белые" не побеждают восемь матчей подряд в Ла Лиге. Последний раз Жирона добывала три очка в матче против Лас-Пальмаса (2:1) в начале февраля. В прошлом туре команда Виктора Цыганкова проиграла Алавесу (0:1).

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Как сообщает AS, на фоне неудач встал вопрос о будущем Мичела во главе команды. Руководство Жироны абсолютно уверенно в том, что испанский специалист сможет наладить результаты и всецело доверяет тренеру. Кроме того, в клубе ценят все то, что Мичел сделал для "красно-белых" – поднял в Ла Лигу и оформил исторический выход в Лигу чемпионов.

Напомним, Жирона сейчас находится на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги с 34 баллами. От зоны вылета Цыганкова и Ко отделяет шесть очков.

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