toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Тренерский штаб сборной Украины ломает у наших игроков чувство неполноценности", – эксперт

10:06 39 Читати українською
"Тренерский штаб сборной Украины ломает у наших игроков чувство неполноценности", – эксперт
Сборная Украины / фото из соцсетей

Футбольный эксперт Сергей Морозов убежден, что тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины избрал правильный вектор развития.

"Тренерский штаб решился на смену поколений, и процесс пока себя оправдывает. В этом году в полной мере проявился новый вектор в работе Шевченко.

Украина – один из главных сюрпризов Лиги наций: в Испании назвали наибольшую заслугу Шевченко

Кроме того, что сам Андрей – человек с европейской футбольной ментальностью, еще и тренерский штаб укомплектовал иностранцами, которые у молодых игроков тоже меняют ментальность, ломают у них чувство второсортности, неполноценности.

Сейчас ребятам в сборной все равно, против кого играть. Тот же Миколенко, который дебютировал с турками: он выглядел так уверенно, будто сыграл уже 100 матчей за сборную Германии", – цитирует Морозова "Сегодня".

Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожидания

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Турция Сборная Украины Сергей Морозов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
3
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук