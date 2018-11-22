"Тренерский штаб сборной Украины ломает у наших игроков чувство неполноценности", – эксперт

Футбольный эксперт Сергей Морозов убежден, что тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины избрал правильный вектор развития.

"Тренерский штаб решился на смену поколений, и процесс пока себя оправдывает. В этом году в полной мере проявился новый вектор в работе Шевченко.

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Кроме того, что сам Андрей – человек с европейской футбольной ментальностью, еще и тренерский штаб укомплектовал иностранцами, которые у молодых игроков тоже меняют ментальность, ломают у них чувство второсортности, неполноценности.

Сейчас ребятам в сборной все равно, против кого играть. Тот же Миколенко, который дебютировал с турками: он выглядел так уверенно, будто сыграл уже 100 матчей за сборную Германии", – цитирует Морозова "Сегодня".

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