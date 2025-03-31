"У меня к Реброву есть очень много вопросов. Это касается и того, кто вызывается в сборную. Я вообще считаю, что это самый слабый тренерский штаб, который работал вообще в национальной команде.

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Если ты тренер национальной сборной, то наверное, все же надо жить в Украине, чтобы чувствовать тот футбол, который здесь есть. Чтобы чувствовать настроение людей, больше коммуницировать, встречаться с детскими тренерами. Это должна быть серьезная работа. Сергей Ребров и Андрей Шевченко должны это делать", – заявил Игорь Цыганык во время эфира в своей авторской программе.

Напомним, что Сергей Ребров останется тренером сборной во время отбора на ЧМ-2026, несмотря на неудачные результаты на Евро-2024 и в Лиге наций. Соперниками в группе квалификации на Мундиаль для украинцев стали Франция, Азербайджан и Исландия.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда