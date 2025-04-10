Помощники Карло Анчелотти уверены в том, что футболисты Реала не следовали тренерским инструкциям на поле во время матча с Арсеналом (0:3).

Тренерский штаб Реала полагает, что игроки "бланкос" систематически не выполняют тренерскую установку в официальных матчах, хотя отрабатывают конкретный сценарий на тренировках. Об этом информирует Relevo.

Мбаппе официально признан самым ленивым форвардом в Лиге чемпионов

Эту точку зрения разделяют и в высших кабинетах клуба. Сообщается, что боссы "бланкос" особенно были разочарованы игрой форвардов в матче с Арсеналом. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор не были решением проблем своей команды.

В первом матче 1/4 финала игроки Арсенала пробежали на 13 км больше, чем футболисты Реала. Особенно этот контраст заметен на фоне данных Микеля Мерино (12,7 км) и Килиана Мбаппе (8,4 км).

Согласно источнику, в раздевалке Реала с самого начала сезона царит несколько странная – размеренная, "ленивая" – атмосфера. Как будто игроки ни о чём не переживают: ни больших радостей, ни больших разочарований. Атмосфера хорошая, настроение приятное, дружеские беседы, но ощущение такое, будто каждый идёт своим путём.

Relevo констатирует: этой команде не хватает таких лидеров как Тони Кроос, Начо, Дани Карвахаль и Хоселу.

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