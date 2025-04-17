Черноморец официально объявил о присоединении Александра Грицая к клубу.

Кучер пополнил свой тренерский штаб – экс-игрок Динамо и сборной Украины официально присоединился к Черноморцу

Для Грицая это не первое сотрудничество с Кучером – Ранее они вместе работали в СК Днепр-1. До этого 47-летний специалист возглавлял ВПК-Агро, а также входил в тренерский штаб Руха и Зари. Специалист хорошо известен болельщикам благодаря выступлениям за Днепр, Арсенал, Кривбасс и национальную сборную Украины.

Напомним, 24 марта Александр Кучер заменил Александра Бабича на посту главного тренера Черноморца. Бабич же перешел на должность спортивного директора.

Добавим, что сейчас одесситы занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе подопечных Александра Кучера 18 очков.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета