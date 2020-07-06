Тренерский штаб Шахтера пополнится новым специалистом

В донецкой команде произойдет смена португальских тренеров.

Тренерский штаб донецкого Шахтера получит нового коуча, сообщает издание Mais Futebol.

Ассистент Каштру покинет Шахтер ради приглашения от португальского гранда

В частности, у команде Луиша Каштру присоединится его старый знакомый Педро Брито. Он работал вместе с наставником "горняков" в Витории Гимараэш и остался в клубе после ухода португальского тренера в Шахтер. Брито заменит в команде Каштру Филиппе Селиккаю, который уже согласовал с дончанами разрыв контракта и готовится возглавить дубль Спортинга.

Напомним, 35-летний Селиккая вместе с Каштру пришел в Шахтер прошлым летом. Команда португальских специалистов в свой первый сезон привела "горняков" к титулу чемпионов Украины.

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