"Разочарований много. Это Полесье, Карпаты и Александрия. Что касается Полесья, то мне кажется, что у Ротаня и его тренерского штаба немножко была эйфория после громкого успеха в Александрии в прошлом сезоне. Они думали, что так будет и дальше, но так в футболе не работает. Есть примеры Моуринью, Почеттино и других, у которых не получалось в новых клубах. Во-первых, ребятам надо было быть скромнее в своих амбициях, а во-вторых, где-то недоработали психологически.

Езерский рассказал, почему прекратил сотрудничество с Карпатами: "Так долго не могло продолжаться"

Теперь переходим к Карпатам. Мне кажется, что тренерский штаб Лупашко не дотягивает до поставленных задач клуба. Для этого нужно много опыта, чтобы работать с иностранцами. Заявленные цели в игре и тактике – это очень амбициозно, но ничем не подкреплено. Звучат только заявления, а игры нет. Карпаты с Лупашко повторили то же, что и Полесье с Ашуром. Только у Лупашко был один сезон в Ингульце, а у Ашура вообще не было опыта. Полсезона в умирающем Днепре-1 U-19 – это вообще ни о чем.

Ну и главное разочарование – Александрия. Это просто ужас! Такое ощущение, что в Александрии трамписты сидят. Одни декларации! Как можно было назначить главным тренером человека, который не возглавлял ни один клуб, а был только помощником? Пора заканчивать с назначением ютуберов", – сказал Федорчук для Украинского футбола.

К слову, сейчас Карпаты занимают лишь 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 3 набранных балла после четырех туров.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?