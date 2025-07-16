Манчестер Сити объявил о назначении 44-летнего Туре ассистентом главного тренера. Круг Туре выступал за "горожан" с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. С 2024 года он работал помощником главного тренера Манчестер Сити U-18. До этого Коло Туре возглавлял основную команду Уигана.

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"Он не только привнесет свой бесценный опыт на элитном уровне футбола, но и имеет тесную связь с Манчестер Сити и прекрасно знает клуб.

Мы также были очень впечатлены его работой и успехами с нашей командой U-18, и включение его в наш постоянный состав ведущих специалистов только укрепит переход игроков нашей Академии в первую команду", – отметил директор по спорту Уго Виана.

Напомним, что в 2010 году Гвардиола "выжил" из Барселоны родного брата Коло Туре – Яя Туре, который впоследствии стал легендой Манчестер Сити.

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