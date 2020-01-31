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Тренерский штаб Динамо принял решение относительно будущего Пиварича, – СМИ

21:01 473 Читати українською
Тренерский штаб Динамо принял решение относительно будущего Пиварича, – СМИ
Йосип Пиварич / фото из открытых источников

Руководство киевского Динамо и тренерский штаб "бело-синих" хотят сохранить в команде хорватского защитника Йосипа Пиварича.

"Удалось поговорить с футболистами и тренерским штабом Динамо. Йосипа Пиварича, который забил 2 гола в ворота Динамо Брест и находится в хорошей форме, видят на позиции левого вингера. Цитаишвили не в лучших кондициях, Вербич и Цыганков травмированы, поэтому тренеры Динамо рассчитывают на Пиварича и хотят, чтобы он остался", – сказал корреспондент Олег Ящук в эфире программы Футбольный формат.

Пиварич не уверен, что останется в Динамо

Напомним, привычной позицией для Пиварича является левый фланг обороны. Но на первом тренировочном сборе Динамо в Турции хорват действовал на позиции левого вингера и был одним из лучших игроков "бело-синих" в товарищеских матчах.

Отметим, что в текущем сезоне он не сыграл ни одного официального матча за Динамо, ведь восстанавливался после травмы. Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2020 года.

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Динамо Киев Динамо Киев Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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