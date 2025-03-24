"Как всегда – в таких поражениях обвиняют в первую очередь тренера. Но, не надо забывать, что тренерские идеи на поле воплощают футболисты. Иногда именно игроки вытягивают не очень удачные поединки, спасают результат. Представим, что этот матч закончился со счетом 0:1. Думаю, что в таком бы случае большинство говорило бы, мол, так было очень трудно, защищались героически, но отстояли-таки нужное...

"Ребров сделал все, чтобы мы проиграли": Леоненко нашел виновника в разгромном поражении сборной Украины от Бельгии

Худшее из того, что я увидел, – сборная Украины не смогла перестроиться при счете 0:2. И даже не замены были главным, а именно способность изменить игру – отодвинуть ее от своих ворот, взять мяч под свой контроль, хоть на какой-то процент больше.

Никто не думал, что мы еще и третий гол пропустим в основное время. Не исключаю, что план был такой: дотерпеть до экстра-таймов, сделать замены (тот же выход Ярмоленко, Довбика и Яремчука, наверняка, планировался на дополнительное время), и отодвинуть соперника от ворот Лунина. Но так не случилось..." – сказал Шелаев в интервью Footboom.

Напомним, сборная Украины проиграла команде Бельгии (0:3) во втором матче плей-офф и не вышла в элитный дивизион Лиги наций.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций