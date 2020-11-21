"Ожидаю, что будет интересный поединок. Сейчас такое время, что вообще трудно что-то прогнозировать. Уже боишься на один день что-то предсказать, потому что коронавирус постоянно вносит свои коррективы. Но когда сложно спрогнозировать – это значит поединок будет интересным. Надеюсь, команды будут в максимально боевом составе и покажут яркий футбол.

Каштру на Александрию выпустит тех, кто будет живым, – Бакалов

Сейчас не позавидуешь тренерам, ведь они не могут придерживаться какой-то стратегии: дать кому-то отдохнуть, восстановиться, провести ротацию. На данный момент, если ты сумел набрать состав на игру – это уже хорошо.

Я не думаю, что Луиш Каштру держит в голове поединок с Боруссией М. Шахтеру нужно брать 3 очка в матче с Александрией, ведь идет борьба с Динамо. Им важно победить в чемпионате и никого не потерять из игроков", – цитирует Белика сайт ТК Футбол.

Заметим, уже сегодня, 21 ноября, Шахтер сыграет с Александрией в 10 туре УПЛ. Начало матча в 17:00.

Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ