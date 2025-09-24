Тренера сборной Португалии ограбили – ущерб составил более 1 млн евро
В доме главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса произошло ограбление.
В резиденцию главного тренера сборной Португалии в Кашкайше проникли преступники. Они вынесли ювелирные изделия и часы общей стоимостью более миллиона евро, информирует A Bola.
Сообщается, что, вероятнее всего, воры проникли в помещение через кухню. Охранник дома в это время находился в подвале, он обнаружил беспорядок и пропажу вещей постфактум.
Отмечается, что Мартинес в это время был в отъезде.
