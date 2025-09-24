В резиденцию главного тренера сборной Португалии в Кашкайше проникли преступники. Они вынесли ювелирные изделия и часы общей стоимостью более миллиона евро, информирует A Bola.

Сообщается, что, вероятнее всего, воры проникли в помещение через кухню. Охранник дома в это время находился в подвале, он обнаружил беспорядок и пропажу вещей постфактум.

Отмечается, что Мартинес в это время был в отъезде.

