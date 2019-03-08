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Тренера парагвайского топ-клуба уволили из-за романа с женой полузащитника команды

8 марта 23:46 19 Читати українською
Тренера парагвайского топ-клуба уволили из-за романа с женой полузащитника команды
Лионель Альварес / фото из соцсетей

В парагвайском Либертаде разгорелся настоящий скандал с участием главного тренера команды Лионеля Альвареса.

Один из старейших и самых титулованных клубов Парагвая Либертад уволил наставника команды из-за романа с женой полузащитника команды, сообщает The Sun.

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По информации издания, 51-летний тренер закрутил роман с Петти Гонсалес, которая состоит в браке с хавбеком Либертада Эдгаром Бенитесом. В клубе, разумеется, отрицают, что именно это стало причиной увольнения.

Сам Альварес, бывший игрок сборной Колумбии (101 матч за национальную команду с 1985 по 1997 годы) с 2012 года находится в отношениях с 31-летней Джоан Гарсией, у пары есть дочь.

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Интересно, что у Гарсии, подруги тренера, по слухам, был роман с форвардом Либертада Такуара Кардосо.

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