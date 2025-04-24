В четверг, 24 апреля, "сороки" объявили хорошие новости: Хау был выписан из больницы после заболевания пневмонией. Ньюкасл был вынужден провести три матча без своего главного тренера. За два дня до матча АПЛ с Манчестер Юнайтед Эдди сообщил о болезни и прошел медицинское обследование в больнице.

Ньюкасл нашел замену Исаку – он играет в одной команде с украинцем и может стать одноклубником Мудрика

Во время отсутствия Хау его обязанности исполняли его помощники Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс. Помимо матча с МЮ (4:1), команда обыграла Кристал Пэлас (5:0), но проиграла важную дуэль за места в Лиге чемпионов Астон Вилле (1:4).

По итогам 33 туров Ньюкасл занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Астон Вилла разгромила Ньюкасл в битве за ЛЧ – Эмери выиграл пятый матч АПЛ подряд