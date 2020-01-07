Тренера Малаги отстранили от команды из-за слитого пикантного видео

В Малаге произошел скандал с участием главного тренера команды Виктора Санчеса.

Малага временно отстранила Виктора Санчеса от тренерского кресла команды, сообщает официальный сайт клуба.

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Дело в том, что в сеть слили видеоролик с мужчиной в форме Малаги, который очень похож на Санчеса. На видео жертва хакерских действий демонстрирует свои гениталии. Стоит отметить, что клуб отстранил специалиста до завершения внутреннего расследования.

"Хочу сообщить, что я стал жертвой преступления против моей личной жизни с преследованием и вымогательством", – прокомментировал ситуацию сам наставник.

Скандальное видео можно найти в сети (осторожно – присутствуют неприличные кадры).

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