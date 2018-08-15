"Тренера, как родителей – не выбирают", – Бандура о назначении Мазяра наставником Львова

Голкипер ФК Львов Александр Бандура прокомментировал назначение Владимира Мазяра новым главным тренером команды.

"Мазяр одиозный? Одиозный – это мало сказано. Посмотрим. Говорят, люди после 17 лет не меняются. Будем привыкать. Мы же не выбираем себе тренера, как и родителей не выбирают.

Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Новый тренер пока с игроками не общался, он спокойно вливается", – сказал Бандура в эфире канала Футбол 1.

Напомним, недавно бывший наставник Львова Жилмар покинул команду из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO. На его место назначен Владимир Мазяр.

Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра