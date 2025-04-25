Реал Сосьедад объявил, что после этого сезона Иманоль Альгуасиль покинет свой пост. Испанская Marca уже нашла двух главных претендентов на должность – это Мичел (Жирона) и Хулен Лопетеги (пока без работы).

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Наставник Жироны уже ответил на эти слухи: "Что касается меня, то да, у меня есть контракт с Жироной. Но нельзя быть уверенным, это очень сложно. Надеюсь, я останусь в Жироне надолго. Это клуб, который придал мне много уверенности, поверил в меня и в мое понимание игры. А этого нелегко достичь. Когда рядом с тобой люди, которые верят в то, что ты делаешь, это очень важно для тренера. Я хочу быть в Жироне в следующем году", – приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

Стоит добавить, что Иманоль Альгуасиль стал одним из претендентов на пост наставника мадридского Реала. Он является запасным вариантом в случае провала переговоров с Хаби Алонсо.

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