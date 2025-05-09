49-летний специалист был госпитализирован, но угрозы жизни уже нет. Сейчас Мичел находится под медицинским наблюдением. Наставник Жироны сообщил в социальной сети X, что ему понадобится несколько дней на восстановление.

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Итак, Мичел пропустит матч против Вильярреала, который состоится в субботу на Монтиливи. Пресс-конференцию перед проведет его помощник Сальва Фунес, сообщает AS.

Мичел возглавляет Жирону уже четвертый сезон, и под его руководством команда получила повышение в Ла Лигу и историческую квалификацию в Лигу чемпионов. Сейчас каталонцы занимают 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 38 очков.

Nos vemos pronto.

¡Amunt Girona! pic.twitter.com/z25Zx8f1C2 — Miguel Ángel Sánchez (@Michel8Sanchez) May 9, 2025

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