Барселона подыскивает замену Хави, который сообщил, что покинет команду после завершения сезона. Руководство каталонского клуба хочет найти опытного тренера. Вероятным кандидатом является Микель Артета, который работает в команде, где выступает Александр Зинченко.

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Как сообщил журналист Карлес Фите в El Chiringuito TV, наставник Арсенала готов к уходу из команды. Микель Артета соответствует всем критериям, которые хочет видеть в новом тренере руководство Барселоны.

Напомним, что действующее соглашение испанского специалиста с Арсеналом действует до 2025 года. Сейчас "канониры" находятся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 43 баллами.

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