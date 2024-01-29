Тренер Зинченко готов покинуть Арсенал – Барселона видит в Артете идеальную замену Хави
Главному тренеру Арсенала Микелю Артети прочат уход из команды.
Барселона подыскивает замену Хави, который сообщил, что покинет команду после завершения сезона. Руководство каталонского клуба хочет найти опытного тренера. Вероятным кандидатом является Микель Артета, который работает в команде, где выступает Александр Зинченко.
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Как сообщил журналист Карлес Фите в El Chiringuito TV, наставник Арсенала готов к уходу из команды. Микель Артета соответствует всем критериям, которые хочет видеть в новом тренере руководство Барселоны.
Напомним, что действующее соглашение испанского специалиста с Арсеналом действует до 2025 года. Сейчас "канониры" находятся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 43 баллами.
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