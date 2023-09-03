"Мы искали глубины, потому что правый фланг был плохим, а Стуани и Порту дали нам ее. Относительно контракта Стуани, то ничего не могу вам сказать. Я думаю, что он продлит соглашение, поскольку другой информации нет. Не могу рассказать, о чем мы с ним говорили, но ни разу на протяжении всей предсезонной подготовки он не сказал мне, что хочет покинуть Жирону.

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Порту живет командой. Нам нужен такой игрок. Очень рад, что он забил. Валери хорошо тренировался, он чувствует себя прекрасно. Это правда, что Фернандес и Савио имеют хорошую форму, как и Порту. Это хорошо для тренера и для команды. Я ожидаю лучшей версии от всех своих игроков.

Довбик? Он в процессе полной адаптации. Он игрок, который, находясь спиной к воротам, способен удерживать мяч и поддерживать непрерывность.

У меня есть много альтернатив в команде, и то тактическое богатство, которое можем использовать, хорошо, потому что будут моменты, когда мы будем чувствовать себя перегруженными, и другие, когда будем доминировать. Мы сможем играть с двумя нападающими, с Порту позади форвардов", – сказал на пресс-конференции Мичел.

Напомним, что Жирона находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея 10 очков в своем активе. В четырех тура у команды Мичела одна ничья и три победы.

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