Каталонцы получили усиление перед домашним матчем против Сельты в чемпионате Испании.

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"Бернардо и Цыганков возвращаются в состав. Они нормально тренировались и готовы играть. У нас есть некоторые игроки, испытывающие дискомфорт, и мы еще посмотрим, успеют ли они к завтрашней игре. Борха Гарсия, Тони Вилья, Хуан Карлос, Джастин, Жоэль Рока и Рикард Артеро остаются вне игры", – цитирует Мичела Mundo Deportivo.

Напомним, Цыганков не играл с конца сентября, когда получил травму в матче против Реала. Вингер пропустил международную паузу и 2 поединка Жироны, которые команда выиграла. Игра против Сельты состоится завтра, 27 октября.

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