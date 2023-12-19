"Дело в том, что наши моменты очень четкие. Мы много раз отправляем мяч в свободные зоны и всегда имеем преимущество в атаках.

Дубль Довбика в видеообзоре матча Жирона – Алавес – 3:0

Это важнее, чем качество ударов. Мы знали, что можем сделать передачу вглубь для Довбика, чтобы он подбежал, принял мяч и создал шанс", – цитирует Мичела издание Marca.

Напомним, Жирона разгромила Алавес (3:0) в 17-м туре испанской Ла Лиги, вернув себе лидерство в чемпионате, а Артем Довбик отличился дублем. В активе украинского форварда десять голов и шесть ассистов в 17 матчах за Жирону во всех турнирах.

Дубль Довбика помог Жироне разгромить Алавес – каталонцы вернули лидерство, Артем поравнялся с легендами