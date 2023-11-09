"Его адаптация происходит очень быстро. Вся команда очень хорошая. Последние минуты в исполнении Порту и Стуани в последнем матче были фантастическими. Поэтому я ценю каждого. Все они главные героя. Они все нам нужны.

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У Довбика есть языковой барьер, но с Виктором Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим. Поскольку рабочая атмосфера очень хорошая, он полностью интегрирован. Его цифры очень хорошие. Мы сделали на него ставку, потому что знали, что он отличный игрок", – цитирует Мичела Diari de Girona.

К слову, после 12 туров Жирона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая Реал на 2 очка. В активе Довбика 12 матчей в нынешнем сезоне, где он забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

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