В среду игроки Жироны выйдут из отпуска и начнут готовиться к сезону 2024/25. Они будут заниматься в новом тренировочном центре Вилабларе, который заменит предыдущие базы в Ла Винье. Предсезонная подготовка начнется с утренней тренировки и традиционных медицинских и физических тестов, которые пройдут со среды по четверг. На пятницу запланирована двойная тренировка. В субботу игроки проведут последнюю тренировку на неделе перед отъездом в понедельник в тренировочный центр Royal Verd в Валь-ден-Бас.

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Как информирует официальный сайт Жироны, главный тренер команды Мичел не вызвал на сбор нескольких новичков, а также игроков, которые участвовали на Евро-2024 и которые планируют участвовать на Олимпиаде. Сообщается, что Артём Довбик и Виктор Цыганков присоединятся к команде позже.

Каталонцы запланировали сыграть 7 товарищеских матчей с 17 июля по 10 августа. Соперниками команды Мичела станут Олот, Монпелье, Эспаньол, Тулуза, Наполи, Ньюкасл и Борнмут.

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