Контракт Виктора Цыганкова с Жироной действует до 2027 года. Недавно появилась информация, что агент украинца работает над тем, чтобы найти ему новый клуб. Считается, что Жирона согласилась бы продать Цыганкова за 20 миллионов евро.

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Как сообщает El nacional, наставник "красно-белых" Мичел обратился к руководству с просьбой не отпускать украинского вингера из команды. Тренер Жироны считает, что Цыганков может стать ключевой фигурой в клубе, лидером, поэтому хочет продолжать работать с ним. Несмотря на не очень удачные выступления украинца в кампании 2024/25, Мичел не изменил мнения.

Напомним, целом сыграл за "красно-белых" в 85 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 18 ассистов.

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