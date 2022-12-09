Тренер Зари получил предложение из Европы – уже есть кандидат на замену
Луганская Заря во время паузы в УПЛ может сменить главного тренера.
Недавно появилась информация, что 53-летний нидерландец может покинуть луганскую команду, которую возглавил только летом. Под его руководством Заря занимает 4 место в УПЛ, отставая от Динамо на 2 очка.
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"По моей информации, у ван Леувена есть определенное предложение из Европы. Я даже узнал, что это не какая-то южная Европа или условный Азербайджан. Это "нормальная" Европа. Если клуб, который хочет ван Леувена, готов заплатить отступные за тренера с долгосрочным контрактом, думаю, что Геллер его отпустит.
Учитывая, что где-то там "из засады", из-за угла готов выпрыгнуть Александр Бабич. Хотя я думаю, что ван Лувен все же останется в команде, а Геллер попытается как-то соединить в своей голове качество игры и результат. Это мой прогноз", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.