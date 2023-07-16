"Батагов? Это замечательный игрок. Мы смотрели его в матчах с Испанией и Францией. Очень довольны, что он вернулся в наш клуб. Этот сезон очень важен как для него, так и для клуба.

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Надеюсь, что после Зари он перейдет в очень хороший европейский клуб, и Заря заработает большие деньги. Если он останется здесь, то Заря – это большой клуб для Украины, и это также успех для него", – поделился Лалатович в интервью YouTube-каналу Зари.

Отметим, что Батагов в прошлом сезоне провел за луганчан 32 поединка, в которых отметился голом и ассистом. Арсений также сыграл в 4 из 5 матчах на Евро-2023 в составе молодежной сборной Украины, которая дошла до полуфинала.

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