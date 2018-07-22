Тренер Зари Грицай: Ребята молодцы, что довели дело до победы

Ассистент Юрия Вернидуба Александр Грицай поделился эмоциями после победы Зари над Мариуполем в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

После матча против Мариуполя супруге Юрия Вернидуба стало плохо. Наставник вместе с ней покинул стадион, а на пресс-конференцию пришел ассистент Вернидуба Александр Грицай.

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"Мы хорошо начали игру. Считаю, что доминировали в первом тайме. Из-за небольшой ошибки случился пенальти. Молодцы ребята, что добавили во втором тайме и довели дело до победы.

Газон в прекрасном состоянии. Немного суховат, однако поле было хорошим. Так же доволен новичками. Выделять никого не буду, все работают в полную силу. Мы довольны", – цитирует Грицая официальный сайт Зари.

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