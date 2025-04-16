Английский Борнмут наконец прервал свою серию без побед в АПЛ благодаря победе над Фулхэмом (1:0) в матче 32-го тура АПЛ. В этой игре главный тренер “вишен” Андони Ираола сделал несколько изменений в стартовом составе, в частности заменив Илью Забарного.

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"Теперь у нас доступны все центральные защитники – это всегда непростое решение. Маркос Сенеси, Дин Хюйсен и Илья Забарный в этом сезоне показывают хорошие результаты. Но мне было сложно оставить Забу в запасе. Я думаю, что матч получился хорошим для Маркоса, он очень силен в прессинге, в построении атак и в работе между линиями. Но после его желтой карточки я не хотел рисковать и выпустил Илью на 2-й тайм", – рассказал Ираола в флеш-интервью BBC Sport.

Напомним, что Борнмут после 32-х туров идет на 8 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков и повторив рекордное достижение "вишен" за всю историю выступлений команды в элитном дивизионе Англии. Последний раз Забарный оставался в запасе на матч АПЛ еще в 2023 году, когда команду тренировал Гари О'Нил.

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