Тоттенхэм после ужасного сезона в АПЛ может уволить Анге Постекоглу в конце сезона и назначить новым наставником команды Андони Ираолу, сообщает Daily Mirror.

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"Шпорам" придется побороться за перспективного тренера со многими английскими клубами, в частности Манчестер Сити, если "горожане" решат попрощаться с Пепом Гвардиолой после провального сезона. Однако пока что Ираола попросил время на размышления. Сейчас 42-летний баск сосредоточен на том, чтобы завершить исторический сезон для "вишен" на позитивной ноте, а уже потом подумает о возможной смене места работы.

Добавим, что Ираола возглавил Борнмут в 2023 году. В текущем сезоне его команда Ильи Забарного демонстрирует прекрасную атакующую игру и идет на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, борясь за зону еврокубков.

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