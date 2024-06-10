Уилл Стилл – новый тренер Ланса, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на три года – до лета 2027-го. В штабе будут работать его братья Николя и Эдвард.

Ницца объявила о назначении нового тренера – он выводил скромную команду в Лигу чемпионов

31-летний Стилл сделал себе имя успехами в Реймсе, оформив 19-матчевую беспроигрышную серию. Уилл является большим фанатом Football Manager. Игра помогла ему сформировать тренерское мышление.

Ланс в сезоне-2022/23 стал вице-чемпионом Франции и вышел в Лигу чемпионов. В этом сезоне Ланс занял седьмое место, а создатель команды Франк Эс ушел тренировать Ниццу.

30-летний тренер без лицензии пять месяцев не проигрывал в Лиге 1: кто он – этот фанат Football Manager и Вест Хэма?