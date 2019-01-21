Тренер второй команды Боруссии Д Зиверт возглавил Хаддерсфилд

36-летний Ян Зиверт будет работать на тренерском мостике "терьеров".

Хаддерсфилд на официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Боруссии Д U-23 Яном Зивертом. Немецкий специалист подписал соглашение с клубом до лета 2021 года.

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Ранее Bild сообщил, что английский клуб заплатит дортмундцам 300 тысяч евро за переход тренера.

Напомним, что Хаддерсфилд попрощался с Давидом Вагнером, который работал в клубе с 2015 года. Вагнер также пришел в "терьеров" из второй команды Боруссии и не имел опыта работы на высшем уровне.

После 23 туров текущего сезона Хаддерсфилд является абсолютным аутсайдером лиги. В активе команды всего 11 очков. "Терьеры" проиграли 9 из 10 последних матчей.

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