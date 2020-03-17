Тренер вратарей юношеской сборной Украины высоко оценил вратарей Динамо

Сергей Краковский, который тренирует вратарей сборной Украины U-19, поделился мыслями о борьбе за звание первого номера в Динамо.

"Бущан выигрывает конкуренцию у Бойко? У Дениса из-за болезни был провал в тренировочном процессе, но Бойко еще не сказал своего последнего слова.

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У Динамо сейчас хорошая вратарская конкуренция. Там и молодежь подрастает, в частности, Руслан Нещерет. Поэтому у киевлян в этом вопросе все нормально", – рассказал Краковский в комментарии Команда№1.

К слову, Бущан выходил в основе Динамо почти на все матчи после зимнего перерыва, а вот Бойко дали шанс только в одном – 21 тур УПЛ против Колоса (2:0).

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