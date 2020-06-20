Тренер Ворсклы: Ребят не надо было настраивать – все помнят, как в Днепре вытерли о нас ноги

Тренер Ворсклы Виктор Уляницкий поделился эмоциями после победы "зелено-белых" над СК Днепр-1 (2:0) в матче 27-го тура УПЛ.

"Сегодня ребят не надо было настраивать. Когда мы только пришли работать в Ворсклу – первая игра была в Днепре. Вы помните, как тогда вытерли ноги о нас. Сегодня СК Днепр-1 желал выиграть, а мы очень хотели. Получилось, что хотение выиграло у желания.

Ворскла – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Согласен ли я с Максимовым, что судья слепой? Я пересмотрел эпизод с пенальти. Мое мнение – никакого пенальти не было! Разобрались с боковым судьей. А Вильевич (Юрий Максимов – прим.) всегда отстаивает команду, он справедливый, честный, порядочный. Его в таких моментах не остановить. Получилось, что отстоял, ведь решение было принято. Это внесло напряжение в матч. Из-за отмены была суета, крики, и весь матч был в напряжении. Решение судей я не обсуждаю, но они были в обе стороны непонятными.

Мы успели перекинуться парой слов с Юрием Вильевичем после игры. Не всегда тренер будет полностью доволен действиями игроков. Но сегодня мы видели самоотдачу и даже самопожертвование. Выиграли и идем дальше", – цитирует Уляницкого официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, главный тренер полтавской команды Юрий Максимов в самом начале матча за чрезмерные эмоции увидел перед собой красную карточку и вынужден был покинуть тренерский мостик.

Победа позволила Ворскле набрать 23 балла и подняться на девятую ступень турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 34 пунктами оставался седьмым.

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