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Тренер Вольфсбурга заявил, что Шахтер победил незаслуженно

08:49 324 Читати українською
Тренер Вольфсбурга заявил, что Шахтер победил незаслуженно
Оливер Гласнер / фото: Шахтер

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Мы очень разочарованы, матч не должен был закончиться с таким счетом. Мы хорошо играли в первые 15 минут. После этого мы увидели уровень Шахтера, насколько хорошо эта команда бежит с мячом. В этой фазе мы проиграли слишком много единоборств.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

После перерыва мы стали лучше и доминировали на поле. Однако, несмотря на то, что мы не смогли воспользоваться нашими моментами, "горняки" сделали всего одно действие, чтобы выиграть матч.

Это еврокубки, здесь все решают мелочи. Чем лучше становятся соперники, тем важнее становятся детали. Мы все равно полетим в Харьков и попробуем сделать все, чтобы добиться положительного результата. Этой весной мы забили много голов на выезде. Я абсолютно уверен, что мы сможем сделать это в ответном матче", – цитирует Гласнера пресс-служба Вольфсбурга.

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Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Оливер Гласнер Оливер Гласнер
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