Тренер Вольфсбурга: Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов, с нетерпением ждем встречи

Англия — 16:00 0
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Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський
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Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги ЕвропыЛига Европы — 14:16 1312
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Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄЛига Европы — 12:33 549
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"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фіналЛига Европы — 12:00 1143
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Динамо объявило о переходе Кадара в китайский клубУкраина — 09:24 639