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ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тренер Вольфсбурга: Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов, с нетерпением ждем встречи

15:40 123 Читати українською
Тренер Вольфсбурга: Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов, с нетерпением ждем встречи
Оливер Гласнер / ФК Вольфсбург

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов с большим международным опытом, переполнена латиноамериканцами.

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Это будет сложное противостояние, но мы счастливы, что вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где сможем проверить себя в матчах с сильнейшими коллективами Европы. Поэтому мы с нетерпением ждем встречи с Шахтером", – сказал Гласнер на пресс-конференции.

Напомним, чемпион Украины сыграет с Вольфсбургом 12 и 19 марта. Первый матч пройдет в Германии.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Шахтер, МЮ, Интер и другие команды получили оппонентов

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Оливер Гласнер Оливер Гласнер
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