Тренер Вольфсбурга оценил шансы "волков" в противостоянии с Шахтером

Главный тренер немецкого Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился мыслями относительно противостояния с Шахтером в матче 1/8 Лиги Европы.

"Состав будет похожим на тот, что был в матче против РБ Лейпциг. Джошуа Гилявоги еще не готов, Мбабу под вопросом. Зато вернулись Кастелс и Руссильон.

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Наш соперник – хорошая команда, которая обладает невероятными качествами в нападении. У них есть игроки, которые годами играют на самом высоком международном уровне. Также они хорошо играют один на один.

Нам будет очень сложно в обороне. При этом они будут играть компактно. Шахтер – опытная команда, которая прошла 1/16 финала, несмотря на то, что проигрывала по ходу матча против Бенфики в Лиссабоне. Сложная задача. Хорошо, что мы показали в матчах Бундеслиги и Лиги Европы, что находимся в хорошей форме. Мы хотим обеспечить себе преимущество в домашнем матче и пройти в четвертьфинал", – цитирует Гласнера официальный сайт немецкой команды.

Напомним, завтра, 12 марта, немецкая команда на своем поле примет донецкий Шахтер. Начало поединка в 22:00. Игра состоится за закрытыми дверьми и без представителей СМИ, однако УЕФА уже рассматривает возможность переноса поединка из-за угрозы коронавируса.

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