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Тренер Вольфсбурга назвал задачу своей команды в матче Лиги Европы против Александрии

21:02 26 Читати українською
Тренер Вольфсбурга назвал задачу своей команды в матче Лиги Европы против Александрии
Оливер Гласнер / Сайт Вольфсбурга

Наставник немецкого Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданиями от первого тура Лиги Европы.

 

"Мы пересмотрели несколько игр Александрии. Команда играет очень агрессивно и пытается действовать на высокой скорости. О классе Александрии свидетельствует и то, что она в чемпионате Украины заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как Шахтер и Динамо. Нас ждет непростое испытание, но от этого наша задача не меняется – только победа.

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Кадровая ситуация в нашей команде не изменилась. К матчу готовятся те же футболисты, которые играли против Фортуны в Дюссельдорфе. Никто из игроков, которые получили травмы во время международной паузы, пока не восстановился.

Для того, чтобы достичь положительного результата, нам понадобится помощь наших болельщиков, ведь мы играем дома", – цитирует слова Гласнера с предматчевой пресс-конференции официальный сайт Вольфсбурга.

Напомним, что матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00.

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Лига Европы Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Оливер Гласнер Оливер Гласнер Вольфсбург - Александрия
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