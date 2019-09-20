toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ЛИГА ЕВРОПЫ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тренер Вольфсбурга Гласнер: Александрия ничем не удивила

09:49 48 Читати українською
Тренер Вольфсбурга Гласнер: Александрия ничем не удивила
Оливер Гласнер / Фото ФК Вольфсбург

Наставник немецкого Вольфсбурга Оливер Гласнер рассказал о своих впечатлениях от матча первого группового этапа ЛЕ против Александрии (3:1).

20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
67’ Йосип Брекало
 
Евгений Банада 66’
20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
66’ Евгений Банада
67’ Йосип Брекало

"Очень рады стартовать с домашней победы. Александрия начала так, как мы от нее ожидали: они атаковали нас очень высоко, нам потребовалось много времени, чтобы войти в игру. Затем мы забили два хороших гола, поэтому, в целом, я доволен игрой.

Вольфсбург – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Было трудно, потому что все ожидали на домашнюю победу, но мы знали все о команде соперника. Знали, что это хороший коллектив. Было замечательно увидеть третий забитый гол сразу после того, как мы пропустили", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

В параллельном матче группы I Гент перестрелял Сент-Этьен (3:2).

Александрия проиграла Вольфсбургу: победа "волков" на классе, достойный футбол команды Шарана и динамовский привет

blog_ava
Александрия проиграла Вольфсбургу: победа "волков" на классе, достойный футбол команды Шарана и динамовский привет
03:53
498
Теги
Лига Европы Александрия Александрия Вольфсбург - Александрия Вольфсбург Вольфсбург Оливер Гласнер Оливер Гласнер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
7
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук