Тренер Вольфсбурга Гласнер: Александрия ничем не удивила

Наставник немецкого Вольфсбурга Оливер Гласнер рассказал о своих впечатлениях от матча первого группового этапа ЛЕ против Александрии (3:1).

"Очень рады стартовать с домашней победы. Александрия начала так, как мы от нее ожидали: они атаковали нас очень высоко, нам потребовалось много времени, чтобы войти в игру. Затем мы забили два хороших гола, поэтому, в целом, я доволен игрой.

Вольфсбург – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Было трудно, потому что все ожидали на домашнюю победу, но мы знали все о команде соперника. Знали, что это хороший коллектив. Было замечательно увидеть третий забитый гол сразу после того, как мы пропустили", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

В параллельном матче группы I Гент перестрелял Сент-Этьен (3:2).

Александрия проиграла Вольфсбургу: победа "волков" на классе, достойный футбол команды Шарана и динамовский привет