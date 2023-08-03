"В раздевалке в перерыве футболисты сказали, что в эпизоде с пропущенным голом (Матвиенко – прим.) арбитр указал на свисток. Что означает – введение мяча в игру по свистку. Поэтому все разошлись. А игрок Шахтера без разрешения арбитра пробил и забил гол. Разбирать это – дело Комитета арбитров. А мы – не должны делать такие ошибки.

Матвиенко нашел оправдание хитрому голу Шахтера: "Сказал арбитру, что не буду бить по свистку, и пробил"

Концентрация внимания должна быть максимальная. Потому что это заключительные минуты тайма. Ребята говорят, что он показал на свисток. Поэтому они начали разбирать позиции, согласно нашему плану игры на стандартах. Вот так", – приводит слова Лавриненко официальный сайт Вереса.

Напомним, в добавленное к первому тайму время "горняки" заработали право на штрафной. Пока Евгений Паст выстраивал стенку Матвиенко, не дожидаясь свистка, пробил в пустые ворота, а гол засчитали.

Сенсация! Шахтер в меньшинстве потерял очки – суперскандальный гол Матвиенко не спас от ничьей с Вересом