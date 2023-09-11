"Кто в клубе принимает решение относительно новичков? Последнее слово по спортивной составляющей за мной, по финансовой – за президентом клуба. Все решается коллегиально. Мы работаем в рамках нашего бюджета. Конечно, мне хочется приглашать более качественных футболистов, однако на первом месте для Вереса сейчас стоит развитие инфраструктуры.

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Я на сто процентов согласен с таким подходом. Можно сейчас набрать высокооплачиваемых игроков и показать результат, но без фундамента этот пузырь лопнет.

Как клуб находит новичков? Это многогранный процесс. Футболистов предлагают и мне, и президенту, и советнику президента. У нас есть общий чат, где мы анализируем то или иное предложение. Тренер-аналитик изучает футболиста и делает по нему отчет.

От момента поиска игрока до момента, когда он приедет к нам и подпишет контракт, проходит очень много времени, и проводится огромная работа всего тренерского и административного штаба. Многие факторы должны сложиться в нашу пользу", – поделился Лавриненко в интервью Sport-express.ua.

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