"Я ни разу в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня... Даже немцы могли заметить его двойные стандарты.

Германия – Венгрия – 2:0 – видео голов и обзор матча Евро-2024

Он не отреагировал на то, что Орбана толкнули, но в аналогичной ситуации с Андрихом свистнул, фиксируя фол. Нам нужны единые правила, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.

Германия, возможно, является фаворитом Евро, но для победы им не нужна помощь судей. Посмотрим, будет ли зафиксирован фол в подобной ситуации, когда Германия будет играть, скажем, с Францией", – цитирует Росси The Telegraph.

Напомним, что сборная Венгрии считает, что арбитр матча ошибочно засчитал гол Мусиалы, поскольку перед этим они увидели фол от Гюндогана. В итоге команда Росси проиграла 0:2. Венгрия имеет лишь один балл после двух матчей.

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