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Тренер Валенсии рассказал, кто виноват в сорванном трансфере Рафиньи

16:11 65 Читати українською
Тренер Валенсии рассказал, кто виноват в сорванном трансфере Рафиньи
Рафинья Алькантара / ФК Барселона

Наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль рассказал о сорванном трансфере хавбека Барселоны Рафиньи.

"В клубе мне дали понять, что владельцы не одобрили трансфер хавбека Барселоны Рафиньи Алькантары. Я должен принять это.

Барселона готова отпустить Рафинью в аренду только при одном условии

Нам нужен универсальный полузащитник, который способен усилить наш атакующий потенциал", – передает слова Марселино Гарсии Тораля Mundo Deportivo.

Хюсай находится в шаге от перехода в Валенсию

Ранее сообщалось, что Рафинья хочет покинуть Барселону, а Валенсия была одним из претендентов на бразильца. В текущем сезоне хавбек принял участие в двух матчах Ла Лиги.

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