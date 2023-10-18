Нападающий присоединился к "летучим мышам" 1 сентября и пока успел наиграть 120 минут в 3 матчах. Отсутствие результативных действий не пугает Бараху.

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"Яремчук действительно хочет делать все хорошо и помочь команде, но у него было слишком мало времени. Роман приехал поздно, потом была сборная, небольшая травма… Мы надеемся вскоре увидеть его лучшую версию, которая поможет команде", – цитирует Бараху Marca.

Следующий матч Валенсия проведет 23 октября дома против Кадиса. Яремчук по-прежнему принадлежит Брюгге, а за левантийцев выступает на правах аренды до конца сезона.

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