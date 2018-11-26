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Тренер Валенсии Марселино признался, какой результат игры с Ювентусом его устроит

23:15 14 Читати українською
Тренер Валенсии Марселино признался, какой результат игры с Ювентусом его устроит
Марселино Гарсия Тораль / Reuters

Наставник испанской Валенсии Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"Это будет игра против одного из главных фаворитов турнира. Но мы намерены победить Ювентус, поскольку от этого зависят наши шансы на выход в плей-офф.

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Этот матч будет тяжелым, но сейчас наша команда в хорошей форме, а соперникам приходится нелегко в поединках с нами. Роналду является невероятным игроком. Он это доказывает на протяжении всей своей карьеры. Его постоянное желание совершенствоваться и побеждать достойно всякого уважения", – приводит слова Марселино Football Italia.

Отметим, что матч Ювентус – Валенсия состоится уже завтра, 27 ноября. Начало поединка в 22:00. Перед отчетным туром туринцы возглавляют квартет H (9 очков), вторым идет МЮ (7 очков), Валенсия же на третьем месте – 5 пунктов.

Лига чемпионов5 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Валенсия: Вторник 27 ноября 2018

Ювентус
до матча
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Валенсия
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