Тренер Валенсии Марселино признался, какой результат игры с Ювентусом его устроит

Наставник испанской Валенсии Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"Это будет игра против одного из главных фаворитов турнира. Но мы намерены победить Ювентус, поскольку от этого зависят наши шансы на выход в плей-офф.

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Этот матч будет тяжелым, но сейчас наша команда в хорошей форме, а соперникам приходится нелегко в поединках с нами. Роналду является невероятным игроком. Он это доказывает на протяжении всей своей карьеры. Его постоянное желание совершенствоваться и побеждать достойно всякого уважения", – приводит слова Марселино Football Italia.

Отметим, что матч Ювентус – Валенсия состоится уже завтра, 27 ноября. Начало поединка в 22:00. Перед отчетным туром туринцы возглавляют квартет H (9 очков), вторым идет МЮ (7 очков), Валенсия же на третьем месте – 5 пунктов.