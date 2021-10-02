Федерация футбола Италии дисквалифицировала Джованни Алоизи за избиение арбитра на 5 лет, сообщает Sky Italia.

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Напомним, в матче 7-го итальянского дивизиона Ольеджо-Кастелло – Карпиньяно главный тренер гостей не согласился со своим удалением и набросился на рефери с кулаками. После инцидента специалист решил завязать с тренерской деятельностью.

"Мне стыдно за то, что я сделал, и я прошу прощения. Какой бы ни была моя дисквалификация, я все равно уйду из футбола", – прокомментировал приговор Алоизи.

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